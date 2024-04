Tiesj Benoot heeft wat te zeggen over 'minder' voorjaar van Visma-Lease a Bike

Voor Visma-Lease a Bike zat het al stevig tegen dit voorjaar. Tiesj Benoot hoopt in de Ardennen toch nog te scoren.

De kopmannen van Visma-Lease a Bike gingen de voorbije weken een voor een tegen de grond of werden ziek. Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Christophe Laporte, Matteo Jorgenson en ook Tiesj Benoot.

Toch is het voorjaar van de ploeg niet mislukt, vindt Tiesj Benoot. "We wonnen de beide wedstrijden van het openingsweekend, Dwars door Vlaanderen, Parijs-Nice én Tirreno-Adriatico", zegt hij bij Sporza.

In de monumenten lukte het Visma-Lease a Bike niet om in de top tien te eindigen. Tim van Dijke werd in Parijs-Roubaix nog teruggezet in de uitslag van plek acht naar plek zestien. En Wout van Aert werd ook gemist.

Benoot kijkt uit naar Amstel Gold Race

Tiesj Benoot kende ook de nodige pech met een valpartij in de E3 Saxo Classic, maar kon altijd blijven koersen. Hij kijkt zondag uit naar de Amstel Gold Race, een koers die hem na enkele jaren ervaring goed ligt.

"Ik hou wel van het draaien en keren en de kortere hellingen. Misschien is dit wel de klassieker die mij het beste ligt." Waar hoopt Benoot nog op? "Als ik de komende week op niveau ben en kan meestrijden om de zege."