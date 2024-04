Van Hooydonck ziet één maar grote concurrent voor Van der Poel in de Amstel Gold Race

Zondag is Mathieu van der Poel alweer de grote topfavoriet voor de Amstel Gold Race. Al ziet Nathan Van Hooydonck wel nog iemand die hem zou kunnen volgen.

Voor Nathan Van Hooydonck mag Mathieu van der Poel al in potlood worden ingevuld als winnaar van de Amstel Gold Race. Het wordt voor Van der Poel ook nog maar zijn zesde koersdag van het jaar.

Volgens Van Hooydonck kan het dan ook niet anders dan dat Van der Poel fris is. Omdat de zware monumenten die hij reed niet zoveel sporen nalaten, dat doen vooral de rittenkoersen. En ook mentaal zal Van der Poel fris zijn.

Kan iemand Van der Poel dan iets in de weg leggen? Of kijken we zondag alweer naar een lange solo van zo'n 40 kilometer? "Eén uitgesproken naam. Tom Pidcock", is Van Hooydonck stellig bij Het Nieuwsblad.

Pidcock kan Van der Poel volgen

De Brit werd in de Amstel al tweede, elfde en derde. In de Ronde van Vlaanderen is een veertiende plaats zijn beste resultaat. "Dat zegt alles." Pidcock komt veel beter tot zijn recht op geasfalteerde hellingen.

"En dat kan Pidcock wel als de beste. Sterker: daar is hij de renner die het dichtst in de buurt van Van der Poel komt", stelt Van Hooydonck. "Hij gaat Van der Poel er niet afrijden. Op één voorwaarde: hij gaat op dat beslissende moment wel in de buurt van Van der Poel moeten zitten."

Volgens Van Hooydonck is dat tussen kilometer 38 en kilometer 29 van de streep. Daar moeten de renners achtereenvolgens de Kruisberg, de Eyserbosweg, de Fromberg en de Keutenberg over.