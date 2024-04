Belgisch kampioene veldrijden De Schepper (18) laat stevig van zich spreken met monstersolo op de weg

De Belgische Lore De Schepper (18) heeft haar eerste profzege op de weg geboekt. Ze won na in Frankrijk na een indrukwekkende solo.

Zoals wel veel talenten die tegenwoordig doorbreken, komt Lore De Schepper uit het veldrijden. De jonge De Schepper van AG Insurance-Soudal werd in januari nog Belgisch kampioene veldrijden bij de junioren.

De Schepper maakte de voorbije weken al indruk op de weg. In de Ronde van Normandië werd ze in de laatste rit zesde, waardoor ze elfde werd in het eindklassement. Daarna werd ze 15de in de Volta NXT Classic.

In de Brabantse Pijl eindigde De Schepper als 31ste, maar zat ze wel mee in de groep die sprintte voor de derde plaats. Zondag sloeg ze dan toe in de Grand Prix Féminin de Chambéry, met een solo van liefst 44 kilometer.

Hellingen liggen De Schepper goed

De Schepper hield onder meer de Française Évita Muzic en Italiaanse Erica Magnaldi af met 16 seconden, toch geen kleine namen in het vrouwenwielrennen.

"Ik denk dat ik een klimmer ben", vertelde ze nadien aan DirectVelo. "Ik heb nog nooit heel lange klimmen gedaan in koers, maar de korte hellingen liggen me goed. Niet per se hellingen zoals in de klassiekers, maar beklimmingen die er qua lengte wat tussenin zitten."

