De Cauwer reageert duidelijk op sneertje van Pidcock naar controverse met Van Aert

Tom Pidcock won afgelopen zondag voor de eerste keer in zijn carrière de Amstel Gold Race. Al ziet de Brit dat toch nog altijd anders.

In 2021 sprintte Tom Pidcock al eens voor de zege in de Amstel Gold Race. Het werd een milimetersprint tegen Wout van Aert, die uiteindelijk ook als winnaar werd uitgeroepen. Daar ging Pidcock niet mee akkoord.

Drie jaar later zit de Brit er nog altijd mee in zijn hoofd, want zondag haalde hij het nog eens boven. "Ik ging zeggen dat het leuk is om voor de tweede keer te winnen, maar ik wil geen controverse veroorzaken", zei hij.

Pidcock wint dan toch de Amstel Gold Race

José De Cauwer begrijpt de Brit wel. "Dat verhaal van die fotofinish altijd wat bleef knagen",zei hij bij Sporza. "Dat is nooit echt uitgeklaard. We gaan ervan uit dat Van Aert toen de winnaar was, maar voor Pidcock bleef het toch altijd wat hangen."

Nu heeft de Brit eindelijk zijn zege te pakken in de Amstel Gold Race nadat hij ook al de Brabantse Pijl en de Strade Bianche won. Pidcock werd ook al olympisch kampioen en wereldkampioen in het mountainbiken.

"Dit is opnieuw een puntje op de i", stelde De Cauwer nog. Pidcock komt woensdag ook aan de start van de Waalse Pijl en zondag in Luik-Bastenaken-Luik.