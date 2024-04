Opmerkelijke vaststelling bij wereldkampioene Lotte Kopecky: "Dat is toch raar?"

Lotte Kopecky won dit voorjaar al de Strade Bianche, Nokere Koerse en Parijs-Roubaix. Zondag rijdt de wereldkampioene voor het eerst ook Luik-Bastenaken-Luik.

Het wielerseizoen van Lotte Kopecky begon half januari al met het Europees kampioenschap baanwielrennen. Daarna trok ze naar de UAE Tour, waar ze de bergrit op de Jebel Hafeet won en de eindzege pakte.

Daarna scoorde ze dus in het voorjaar met drie zeges, maar ze werd ook enkele keren geklopt. Kopecky leek in het klassieke voorjaar minder dominant dan dat ze dat vorig jaar bijvoorbeeld was in de Ronde van Vlaanderen.

Kopecky dominant in UAE Tour

Zondag in de Amstel Gold Race was Kopecky niet op haar best, ze werd 77ste. Zondag rijdt ze dus nog Luik-Bastenaken-Luik. "Ik vind het eigenlijk raar dat ze dit er nog allemaal bij neemt", zegt Nathan Van Hooydonck bij Café Koers.

"In de UAE Tour was ze echt verbluffend, fantastisch hoe ze die berg op sprintte." Daar zagen we misschien wel de beste Kopecky van dit seizoen. "Dat is toch raar?", vroeg Van Hooydonck zich nog af.

"Want daarna in de Strade Bianche dacht ik een paar keer dat het niet goed kwam. Terwijl ze uiteindelijk toch nog de koers won (na een duel tegen Longo Borghini, nvdr.)."