West-Vlaamse branie in Gold Race: "Ik ga er een ei op geven, kust allemoale mien kl***"

Soudal - QuickStep heeft dit jaar nog niet te veel prijzen kunnen rijden in de klassiekers. In Parijs-Roubaix eindigde er zelfs niemand in de top-30. In de Amstel Gold Race is er dan weer wél iemand opgestaan.

Mauri Vansevenant was misschien wel dé revelatie in de Amstel Gold Race. Plots stond hij op en reed naar een sterke vierde plaats. In het slot van de koers was hij duidelijk de 'mindere' van de vier leiders, maar had hij een plan.

"Ik wilde echt rijden voor die vierde plaats en niet meer ingelopen worden door de tweede groep", aldus Vansevenant achteraf tegen de pers. "Het vet was van de soep, maar toch jammer dat ik die podiumplaats mis. Anderzijds houd ik hier wel een goed gevoel aan over. Het is een beetje dubbel."

© photonews

Toch mag hij terugblikken op een sterke race. En in Het Laatste Nieuws kwam hij met een stevige uitspraak: "Al dat wringen, draaien, keren. 'Stampende moe', was ik het. Ik dacht: 'Ik ga er hier een ei op geven nu, kust allemoale mien kl***' en ik beet me daarna vast op karakter."

Ploegleider Van Bondt ook tevreden

Ook ploegleider Geert Van Bondt was blij met de prestaties van Vansevenant: "We vroegen aan Mauri om hem te laten meeslepen, maar hij besloot zelf te koersen voor wat hij waard was. Alle begrip. Vierde worden is voor hem veel mooier dan vijftiende."

"Hoe jammer zou het zijn geweest mochten al die inspanningen niet zijn beloond? Mauri mag trots zijn op de koers die hij reed", aldus Van Bondt. Mogelijk geeft het de ploeg ook een extra boost richting Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.