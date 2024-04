Serry had goede reden om Amstel Gold Race niet te rijden en zegt wat Luik-Bastenaken-Luik kan worden zonder Evenepoel

Pieter Serry liet de Amstel Gold Race aan zich voorbijgaan. Voor de twee Waalse klassiekers van deze week is hij wel present.

Geen Pieter Serry in de Amstel Gold Race. De renner van Soudal-QuickStep was er niet bij om de eerste communie van zijn zoontje Maxim te vieren. Pas maandag tekende hij present in het rennershotel om vooral Luik-Bastenaken-Luik voor te bereiden.

Het wordt voor Serry zijn elfde deelname aan Luik-Bastenaken-Luik. De voorbije twee jaar had Soudal-QuickStep met Remco Evenepoel telkens de winnaar in zijn rangen, maar nu wordt het door zijn afwezigheid een totaal andere koers.

Mentale veerkracht bij Soudal-QuickStep

“Nu Remco er niet bij is, moeten we het anders aanpakken. Aan motivatie zal het zeker niet ontbreken. We deelden al serieus in de klappen, maar we willen mentale veerkracht tonen en terugvechten”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De vierde plek van Mauri Vansevenant in de Amstel Gold Race en het feit dat Ilan Van Wilder ook in de aanval ging hebben de renners van Patrick Lefevere de broodnodige boost gegeven voor wat nog komt.

“Mij zou het niet verbazen als we in de twee Waalse topkoersen voor een positief verlengstuk zorgen”, gelooft Serry er volop in voor deze week in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.