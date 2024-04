Visma Lease a Bike krijgt geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

De gezondheidstoestand van Jonas Vingegaard baart Visma Lease a Bike nog steeds zorgen. Er kwam vandaag ook geen goed nieuws.

Jonas Vingegaard was één van de vele slachtoffers in de grote valpartij in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland, waar ook Remco Evenepoel in de brokken deelde.

De lichamelijke schade bij de tweevoudige Tourwinnaar was niet mals. De Deen brak zijn sleutelbeen en enkele ribben, maar liep ook een klaplong en een longkneuzing op.

Volgens het Spaanse Diario AS blijft de gezondheidstoestand van Vingegaard bijzonder precair en mag hij nog altijd het ziekenhuis niet verlaten.

Te veel risico op complicaties

Visma Lease a Bike zou hun renner snel naar eigen land willen brengen om te herstellen, maar krijgen die toelating van de artsen niet. Hij blijft voorlopig dan ook in het ziekenhuis in het Spaanse Vitoria liggen.

Een repatriëring, of dat nu met de wagen of het vliegtuig is, zou te veel risico’s inhouden en te veel tijd in beslag nemen. De vrees voor bepaalde complicaties is bijzonder groot en daarom wil men dat risico niet nemen.

Update: Ondertussen mocht Vingegaard toch het ziekenhuis verlaten. Dat kan je hier nalezen.