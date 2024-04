BORA-hansgrohe rekent niet alleen op Roglic: wordt dit de verrassende kopman in de Tour?

Met Primoz Roglic haalde BORA-hansgrohe een van de grootste namen binnen in het peloton binnen. Met de Sloveen wil het een gooi doen naar de eindzege in de Tour.

BORA-hansgrohe is met overname van de meerderheid van de aandelen wellicht een van de meest slagkrachtige ploegen in het peloton. Het heeft naast Roglic ook al heel wat andere toppers in zijn rangen zitten.

Zo heeft de Duitse ploeg met de Australiër Jai Hindley de winnaar van de Giro van 2022 in zijn rangen. Hindley werd vorig jaar nog zevende in de Tour en droeg ook één dag de gele trui na zijn ritzege in Laruns.

Hindley kopman in de Tour?

In de Tour van dit jaar zal Hindley als superknecht uitgespeeld worden van Primoz Roglic. Toch blijven ze bij BORA-hansgrohe geloven in de mogelijkheden van Hindley in de toekomst.

"Hij kan zeker nog eens een grote ronde winnen en hopelijk doet hij dat in de kleuren van BORA-hansgrohe", zegt ploegleider Enrico Gasparotto bij CyclingNews. En Hindley zou ook de rol van Roglic kunnen overnemen in de Tour.

"Soms is hij wat te aardig. Hij kan wat eerlijker zijn in wat hij wil als hij leider is. En je weet het nooit wat er kan gebeuren in de Tour. Misschien moeten we van rol wisselen omdat er iets misgaat. Het belangrijkste is dat de renners allemaal goed zijn in de Tour."