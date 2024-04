Belgische schaduwfavoriet voor Luik-Bastenaken-Luik doet strategie uit de doeken

Maxim van Gils is aan een goed voorjaar bezig. Ook in de Waalse Pijl toonde hij zich bij de beteren op de Muur van Hoei. En dus is de vraag: wat gaat dat geven in Luik-Bastenaken-Luik? De verkenning verliep alvast voorspoedig.

Van Gils won in de Ruta del Sol de korte tijdrit van 5 kilometer en werd daarna onder meer derde in de Faun Drôme Classic, zevende in Milaan-Sanremo, tweede in de Gran Premio Miguel Indurain en nu derde in de Waalse Pijl.

En nu Luik-Bastenaken-Luik? Ook daar is hij een van de schaduwfavorieten geworden. En hij is in ieder geval terug in orde na een zware race op weg naar de Muur van Hoei op woensdag: "Deze morgen voelde ik er niets meer van."

"Winnen wordt moeilijk, in zo'n grote koers. Maar we gaan ervoor. Ik verwacht dat het vroeg zal openbreken, zoals vorig jaar. En dus dat de knechten snel weg zullen zijn", aldus Van Gils op een digitaal persmoment volgens Sporza.

Meeschuiven in een groep voor de explosie op La Redoute

"Dat kan een moment zijn voor mij of Andreas om mee te schuiven in een groep en zo de echte explosie op La Redoute voor te zijn." Van Gils heeft er alvast veel zin in om nog eens een mooie prijs te proberen rijden.

Het liefst zou hij graag nog eens winnen, maar met een nieuwe ereplaats zou hij ook al blij zijn. Het zal strijden worden tegen onder meer Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. En dat zal volgens de analisten niet makkelijk worden.