Eindelijk goed nieuws? Arnaud De Lie op geheime missie in Frankrijk

Arnaud De Lie (22) lijkt stilaan weer de oude te worden na zijn slechte voorjaar. Hij is momenteel in Frankrijk voor enkele verkenningen.

Na Gent-Wevelgem trok Arnaud De Lie de stekker uit zijn voorjaar. Er werd bij de jonge Waal de ziekte van Lyme gevonden, wat een mogelijke verklaring kan zijn voor zijn slechte resultaten in het voorjaar.

Op 28 april zou De Lie opnieuw in competitie treden in de Famenne Ardenne Classic, al is dat nog niet zeker. Vorig jaar won De Lie de Famenne Ardenne Classic nog, toen hij met zijn voet uit zijn pedaal schoot en zo over de streep kwam.

De Lie verkent Tour-etappes

Ondertussen is De Lie volgens Het Nieuwsblad in Frankrijk om enkele ritten van de Tour de Tour te verkennen. Het zou gaan om de achtste etappe, een heuvelachtige rit met aankomst in de champagnestreek in Colombey-les-Deux-Eglises.

Ook de negende etappe, de gevreesde graveletappe in en rond Troyes, wordt door De Lie verkend. Van zijn periode zonder competitie maakt De Lie dus gebruik om al eens enkele ritten van de Tour te verkennen.

Voor De Lie wordt de Tour dit jaar zijn eerste grote ronde. Na de Famenne Ardenne Classic zou De Lie ook nog de GP du Morbihan (04/05), Tro-Bro Léon (05/05) en de Ronde van Zwitserland (09/06-16/06).