Tom Boonen laat zich uit over Tour-ambities van alleskunner: "Hij gaat er geen betere renner van worden"

Tom Pidcock won afgelopen weekend de Amstel Gold Race. De Brit is ondertussen een leuk palmares bij elkaar aan het fietsen. Zelf heeft hij nog grote dromen naar rittenkoersen toe, maar waar moet hij zijn pijlen op richten? De analisten komen met een aantal duidelijke meningen naar buiten.

Tom Pidcock wil nog steeds mikken op rittenkoersen, maar het analistenpanel van Wielerclub Wattage ziet in hem meer een man voor de eendagskoersen - al was Mark Uytterhoeven even de luis in de pels door hem eerder als ronderenner te zien.

"Ik zou het hem toewensen hé, misschien is dat voor hem de uitdaging", aldus Tom Boonen over de zaak. "Maar ik denk dat de trainingen die daarvoor nodig zijn hem gaan beperken in wat hij nu net allemaal zo goed kan."

"Het zou hem ook beperken naar het crossen en het mountainbiken, denk ik. Volgens mij gaat hij er geen betere renner door worden en dan train je voor een heel onzeker resultaat", is de gewezen topsprinter en klassieke renner duidelijk.

Klassement links laten liggen de boodschap van Dirk De Wolf

"Ik zie hem in elke rittenkoers wel een rit winnen", pikte Dirk De Wolf in. "Dat kan hij zeker wel, gemakkelijk zelfs. Maar hij moet dan wel het klassement links laten liggen." Toch heeft Tom Pidcock ondertussen sowieso wel al indruk gemaakt.

Hij won naast de Amstel ook al de Brabantse Pijl, de Strade Bianche, een rit op Alpe d'Huez in de Tour, Olympisch goud op de mountainbike en de wereldtitel veldrijden. "Hij is nog jonger dan de anderen, dus hij heeft nog meer tijd", aldus Jan Bakelants nog.