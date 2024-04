Remco Evenepoel geeft het eerlijk toe: "Was bijzonder pijnlijk om te zien"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel moest de heuvelklassiekers aan zich laten voorbij gaan door zijn val in de Ronde van het Baskenland. En dat deed hem pijn.

Na de Ronde van het Baskenland zou Remco Evenepoel aan een drieluik van heuvelklassiekers beginnen. De Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik stonden op zijn programma.

De valpartij van Evenepoel in het Baskenland besliste er anders over. Hij brak zijn sleutelbeen en schouderblad en is nog altijd aan het revalideren. Vanaf maandag wil Evenepoel opnieuw beginnen trainen.

Amstel Gold Race deed pijn bij Remco Evenepoel

Evenepoel moest de koersen noodgedwongen vanuit zijn zetel bekijken. "Ik heb bijna alles gezien. Ik ben niet iemand die niet kijkt omdat ik zelf niet kan meedoen", zei Evenepoel in de podcast "The Wolfpack Howls".

"Maar het was toch pijnlijk, vooral de Amstel Gold Race", gaf Evenepoel toe. "Ik ging daar sowieso in een goede vorm aan de start staan en was ook zeer ambitieus." Voor Evenepoel zou het zijn debuut zijn geweest.

"De Waalse Pijl was al iets aangenamer om te bekijken, zeker als je ziet wat daar allemaal gebeurd is. Luik-Bastenaken-Luik zal ook pijnlijk zijn, maar dat ik daar al twee keer op rij won verzacht de pijn wel."