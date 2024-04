🎥 Dikke pech voor Mathieu van der Poel: over en uit voor de wereldkampioen?

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Op om en bij de 100 kilometer van de finish deed zich in Luik-Bastenaken-Luik een grote valpartij voor. Mathieu van der Poel deed er geen goede zaak bij.

Een stevige valpartij in het peloton deed zich voor tijdens Luik-Bastenaken-Luik op 97 kilometer van de finish.

Een van de favorieten, Mathieu van der Poel, zat achter de valpartij en werd opgehouden. Voorin werd er stevig doorgereden, waardoor Van der Poel al snel een goede minuut tijd verloor. Pogacar was ervandoor.

Het is uitkijken of de Nederlander dit nog weet goed te maken. De beelden van de valpartij kan je hieronder bekijken. De inspanningen om terug te keren zullen ongetwijfeld zijn sporen nalaten. Ook Mauri Vansevenant zit in de tweede groep, bij Van der Poel, net als Aleksandr Vlasov, Valantin Madouas en Jesus Herrada.

Over en uit voor Van der Poel?

José De Cauwer denkt de Luik-Bastenaken-Luik er wel eens zou kunnen opzitten voor de wereldkampioen. De achterstand liep al snel verder op en bovendien begon het ook nog eens te hagelen. Ook Pidcock is weg in de kopgroep, hij had af te rekenen met mechanische problemen, mogelijk ook door de valpartij.

"Ik durf het bijna niet zeggen, maar als het klopt dat de groep Van der Poel '1'25" achterstand heeft, dan is het misschien nu al gedaan. Er zitten vooraan nog te veel knechten die voluit rijden. Wat een anticlimax", zegt Marc Sergeant in Café Koers.