Ontroerend verhaal over Yves Lampaert: "Toen hij me dat vertelde, dacht ik: maar ventje toch"

De mooiste overwinning uit de carrière van Yves Lampaert is ongetwijfeld zijn tijdrit in de Tour de France van bijna twee jaar geleden.

Yves Lampaert won een kleine twee jaar geleden de openingstijdrit van de Tour de France, waardoor hij de gele leiderstrui mocht aantrekken. Het werd een emotionele dag, met al even legendarische woorden.

“I'm just a farmer's son”, zei Lampaert toen hij gewonnen had in het flashinterview. Die woorden gingen meer dan de wereld rond en zijn vrouw Astrid vertelt in een interview met Het Laatste Nieuws wat er allemaal achter die opvallende uitspraak zat.

“Toen Yves zat te wachten in die hot seat, en stilaan zeker werd van die gele trui, werd hij overmand door emoties. Op dat moment dacht hij plots ook terug aan iets uit zijn kinderjaren. Hij zag zichzelf weer rondwandelen op de boerderij van zijn ouders”, klinkt het.

Tijdens de zomer moesten Lampaert en zijn broer hard werken op de boerderij, maar af en toe glipten ze naar binnen om naar de Tour de France te kijken.

Krop in de keel

“De broers stonden dan voor de televisie, en zeiden tegen elkaar: 'Allez jong, wij zitten hier, en die coureurs zitten gewoon in de Toúr. Die beleven daar de zotste avonturen.'”

Astrid krijgt een krop in de keel en begint te snikken als ze het verhaal verder zet. “In die hot seat besefte hij plots: 'Misschien zijn er nu ook kinderen naar mij aan het kijken, met dezelfde verwondering en dezelfde dromen.'”

Het ontroerende verhaal blijft nog altijd indruk maken op Astrid. “Sorry, ik vind dat zó prachtig. Toen hij me dat nadien vertelde, dacht ik: maar ventje toch. Jij bent nog altijd dezelfde Yves als tien jaar geleden.”