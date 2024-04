Wuyts heeft erg duidelijk advies voor Van der Poel: "Het is gewoon evident"

Het voorjaar van Mathieu van der Poel zit er na Luik-Bastenaken-Luik op. Hoe ziet het programma van de wereldkampioen er uit met oog op de Spelen?

Na zeven koersen zit het voorjaar van Mathieu van der Poel er al op. Dat waren wel altijd bijzonder lastige wedstrijden en dus is het tijd voor wat rust. De Olympische Spelen worden nu het volgende doel voor Van der Poel.

In welke discipline Van der Poel zal deelnemen aan de Spelen is nog niet duidelijk. Na het trauma in het mountainbiken in Tokio wil Van der Poel namelijk nog iets rechtzetten. Maar de wegwedstrijd ligt hem perfect.

Voor Michel Wuyts bestaat er geen discussie. "Het lijkt me evident dat Mathieu van der Poel op de Olympische Spelen van Parijs zal aantreden in de wegrit", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Van der Poel via de Tour naar de Spelen

Wat de voorbereiding op de Spelen betreft, is Wuyts ook duidelijk. "Gezien de tijdspanne tussen de wegrit en het einde van de Tour zou ik toch zeggen aan Van der Poel dat hij naar de Tour moet gaan."

"Vaak is een dag of 12 ideaal om te herbronnen en het lichaam naar een nog hoger niveau te krijgen. En dat is nu net de tijdspanne tussen de olympische wegrit en het einde van de Tour. Van der Poel moet dan de Tour rijden zoals hij die nu al een paar jaar rijdt."

"Mikken op een rit of twee, tussendoor wat voor Philipsen werken en zorgen dat hij in de laatste week vooral zijn focus verlegt op datgene wat hem zal doen sprankelen: de Olympische Spelen."