Eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor Kobe Goossens na acht maanden

Kobe Goossens (27) kan deze week eindelijk weer een rugnummer opspelden. Hij lag maar liefst acht maanden in de lappenmand met een blessure.

Op 29 augustus 2023 reed Kobe Goossens zijn laatste koers. Hij kwam niet meer aan de start van de vijfde rit van de Vuelta door kniepijn. Hij onderging maar liefst drie operaties en kan nu eindelijk weer aan koersen denken.

In de Ronde van Romandië kan Goossens weer een rugnummer opspelden. "Ik rijd deze wedstrijd graag. In 2021 won ik hier de bergtrui, dankzij enkel lange ontsnappingen in slechte weersomstandigheden."

"Afgelopen winter heb ik verschillende weken training moeten missen, maar in aanloop naar deze Ronde van Romandië heb ik op stage in Calpe het trainingsvolume en de intensiteit weer kunnen opkrikken."

Programma Kobe Goossens

"Ik zal het dag per dag bekijken en mijn ploeggenoten zo goed mogelijk helpen. Het is de bedoeling om opnieuw in het wedstrijdritme te komen, voor we met het team naar Andorra op hoogtestage vertrekken voor het Critérium du Dauphiné.

"Ik kijk er enorm naar uit om opnieuw met alle renners en staf herenigd te zijn en samen met hen aan mijn opbouw verder te werken", zegt Goossens nog. Ook de Tour, de Vuelta en de Ronde van Lombardije staan op zijn voorlopige programma.