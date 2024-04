Thibau Nys blijft met vreemd gevoel achter na eerste kilometers en is op zijn hoede

Thibau Nys heeft met de korte proloog van 2,28 kilometer zijn eerste wedstrijdkilometers van 2024 afgewerkt. In de buurt van de zege kwam hij niet.

De korte proloog in de Ronde van Romandië had wel iets weg van een veldrit. Op iets meer dan twee kilometer lagen zo'n vijftien bochten, waarvan heel wat van 90 graden. Thibau Nys kon dus in het voordeel zijn.

"Het was iets heel raar, maar ik heb er wel van genoten", reageerde Nys bij Cycling Pro Net. "Het was moeilijk en ik miste een paar details om echt mee te doen voor de ritzege." Nys eindigde op zo'n paar seconden van de winst.

Dat Nys niet zou meedoen voor winst, had hij onderweg al gevoeld. Hij liet een paar keer een halve of een hele seconde liggen in een bocht. In een tijdrit van minder dan drie minuten is dat natuurlijk dodelijk.

Nys wil meespelen voor ritzege in Romandië

"Het gevoel was wel goed en hier kunnen we op bouwen." Wat verwacht Nys nog van de komende week? Hij werd vorig jaar tweede in de sprint in de tweede rit, kan hij dat nog eens herhalen?

"Het is moeilijk om te zeggen. Ik ga proberen te genieten en vooral de kou te vermijden, want ze voorspellen niet zo'n goed weer. Maar het zou heel mooi zijn als ik eens dicht bij een ritzege zou komen."