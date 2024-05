Tim Merlier stevig terechtgewezen na zijn uithaal naar criticasters

Tim Merlier heeft in de Giro zijn tweede ritzege gepakt, voor het eerst in zijn carrière. Achteraf haalde de sprinter uit naar zijn criticasters.

Tim Merlier had al drie keer een rit gewonnen in de eerste week van een grote ronde. In de Giro en de Tour in 2021 en ook dit jaar in de Giro. In 2022 reed Merlier ook de Vuelta, maar daar kon hij niet winnen.

Met de 18de etappe in de Giro slaagde Merlier er dus voor het eerst in om twee ritten te winnen in een grote ronde, maar ook om dat in de derde week te kunnen doen. "De haters zullen teleurgesteld zijn", zei Merlier achteraf.

Traksel kritisch voor uithaal Merlier

Ex-renner Bobbie Traksel vond die uithaal van Merlier naar zijn criticasters niet zo slim. "Je moet het niet benoemen", zei Traksel bij Kop over Kop. "Daarmee geef je dus aan dat je die kritiek ook zelf leest."

"Eigenlijk moet je zeggen: 'Waar heb je het over? Het gaat lekker en ik win hier.' Nu benoemt hij het, waardoor hij toegeeft", stelt Traksel. "Geef ze gewoon geen platform. Die mensen die kritiek geven hebben wellicht nog nooit op een fiets gezeten."

"En ze hebben al zeker geen grote ronde gereden. Volgens mij deed Mario Cipollini dat altijd. Hij won altijd een paar ritjes in de eerste week en ging dan naar huis om vakantie te vieren. Top toch als je dat kan?"