Vrouw Marion Rousse zegt wat Julian Alaphilippe dwars zat: "Hij had er genoeg van"

Julian Alaphilippe is een van de smaakmakers van de Giro. De ex-wereldkampioen valt heel veel aan en dat werd al beloond met een ritzege. Zijn vrouw Marion Rousse verklaart wat er veranderd is.

In de voorbije drie ritten van de Giro reed Julian Alaphilippe telkens meer dan 75 kilometer in de aanval . De ex-wereldkampioen kon er geen ritzege uit puren, maar liet zien dat hij opnieuw een goed niveau haalt.

In totaal zat Alaphilippe al in zeven ritten mee in de aanval. In rit zes werd hij nog geklopt door de Spanjaard Pelayo Sanchez in de sprint, maar in rit twaalf was het wel prijs met een straf nummer richting Fano.

"Het doet enorm veel deugd om te zien dat Julian weer op zo'n niveau rondrijdt", zegt zijn vrouw Marion Rousse bij Sporza. "Na enkele moeilijke maanden heeft hij het plezier op de fiets helemaal teruggevonden."

Breukje bij Alaphilippe

Tijdens een val in de Strade Bianche liep Alaphilippe namelijk een breukje op in zijn kuitbeen. Hij moest normaal zes weken rusten, maar kwam toch aan de start van onder meer de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen.

"Toen Julian nog voor het einde van de Strade al op de ploegbus zat, belden we met elkaar. Hij zei toen dat hij er een beetje genoeg van had. Julian had zich al lang niet meer zo goed gevoeld, maar hij kon het niet tonen op de fiets."