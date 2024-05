Ex-renner blijft achter zijn kritiek op Tim Merlier staan en lanceert zowaar compleet revolutionair idee voor de koers

Tim Merlier is uitstekend op dreef, al is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Hij heeft ook kritiek moeten slikken in de loop van deze Giro.

Eén van zijn mindere momenten was zijn declassering in de 11e etappe, nadat hij na Milan als tweede over de streep was gekomen. Over dat besluit om te declasseren waren dan weer kritische geluiden te horen bij Merlier zelf en zijn ploeg Soudal Quick-Step. Daar keken ze raar op dat zijn manoeuvre zo streng bestrafd werd.

Karsten Kroon, die bij de aankomst toen meteen opperde dat Merlier gedeclasseerd moest worden, kwam tijdens de Eurosport-uitzending van rit 18 nog eens terug op het voorval. "Als hij honderd of tweehonderd meter eerder naar rechts snelt, is het iets anders dan dat hij dat aan het einde doet", vindt de co-commentator.

"Nu valt het veel meer op. Als je het vroeger doet, ben je vrij om naar rechts te sturen. In de sprint mag dat gewoon niet. En hij stuurde in de sprint wél naar rechts", blijft Kroon dus wel achter zijn mening staan. Ieder zal er zijn kijk op hebben, de Nederlander wil er ook niet over blijven doorbomen. "Het is een eindeloze discussie."

© photonews

Het zal uiteindelijk altijd afhangen van wat de jury beslist. "Het moet prima mogelijk zijn om dat door AI te laten doen. Om een computerprogramma te maken dat bepaalt of je iets mag doen of niet", lanceert Kroon een verrassend idee. Dat was dan weer een standpunt dat weerwerk kreeg van commentator Jeroen Vanbelleghem.

Kroon kon de opmerkingen van onze landgenoot ook wel begrijpen. "Het heeft ook wel een zekere charme dat het een menselijke beslissing is."