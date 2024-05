Het komt even snel als het gaat: Thibau Nys pakt tijdens enorme roes van succes uit met verbazingwekkende uitspraak

Thibau Nys lijkt van het ene succes naar het andere te rijden. Van de eindzege in Hongarije naar de ritzege en een nieuwe leiderstrui in Noorwegen.

Alles wat Thibau Nys tegenwoordig aanraakt, verandert in goud. Je zou denken dat hij in het midden van zo'n succesvolle periode barst van het vertrouwen. Alleen blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Vreemd. Het is dan ook een verbazingwekkende uitspraak die Nys bij Het Laatste Nieuws na zijn zege in Noorwegen laat optekenen.

"Ik moet bekennen dat mijn zelfvertrouwen een beetje was verdwenen", verrast het 21-jarige talent van Lidl-Trek. Er zaten tien dagen tussen het einde van de Ronde van Hongarije en het begin van de Ronde van Noorwegen. Misschien heeft dat er wat mee te maken. Of is er toch nog een andere specifieke reden hiervoor?

Thibau Nys moest even stap terug zetten

"Ik hang nogal hard vast aan kleine dingen en vorige week moest ik een stap terug zetten", komt de zoon van Sven Nys met een verklaring. "Ik kreeg niet de bevestiging in mijn training, mijn voeding, mijn herstel. Ik had verplichtingen, dat sloeg op mijn gezondheid." Op dat vlak was het mentaal dus even incasseren.

Nochtans doet Nys junior zelf alles wat hij moet en het was vooral kwestie van de topvorm niet kwijt te spelen. "De conditie kon niet weg zijn natuurlijk, want ik blijf wel leven als een monnik." Na zijn overwinning in de eerste etappe van de Ronde van Noorwegen heeft Thibau Nys bevestigd dat zijn zelfvertrouwen volledig is teruggekeerd.

Thibau Nys wint ook zonder communicatie

U kunt ook nog lezen hoe Thibau Nys het na die openingsrit het ook had over zijn verloren bagage, waardoor hij tijdens de koers niet kon communiceren met de ploeg.