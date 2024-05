Plots kom je bekende tegen, Wout van Aert en Thibau Nys delen kort maar veelzeggend gebaar: "Grote kampioenen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert en Thibau Nys zijn allebei actief in de Ronde van Noorwegen. Ze zijn in Scandinavië maar al te blij met de aanwezigheid van de Belgische kleppers.

Op het X-account van de Ronde van Noorwegen staan verschillende berichten die de terugkeer van Wout van Aert bijzonder enthousiast onthalen. Logisch ook. Ze kunnen niet overal zeggen dat ze de koers organiseren waarin ene Van Aert zijn comeback maakt. Al is hij dus niet de enige landgenoot in de schijnwerpers.

Door de vorm waar Thibau Nys mee naar Noorwegen is gegaan, is hij daar om sportieve redenen één van de blikvangers. Eén van de posts op X van de Ronde van Noorwegen legt beslag op het moment dat beide landgenoten elkaar zijn tegengekomen voor de aanvang van de openingsetappe in deze rittenkoers.

Handshake tussen Van Aert en Nys

Beiden maakten zich klaar om zich aan de startlijn te presenteren. Er kon dan ook een korte, maar veelzeggende handshake af tussen Nys en Van Aert. "Respect tussen twee grote kampioenen", noemt de Noorse organisatie het. Beide renners kennen mekaar uiteraard maar al te goed uit het veldrijden.

Het zal op de weg ook zeker niet hun laatste ontmoeting zijn. Het zal voortaan niet enkel Mathieu van der Poel zijn die constant op het pad van Van Aert komt. Voor Nys is het dan weer een groot compliment dat de organisatie hem nu al een groot kampioen noemt, terwijl het voor hem toch nog allemaal moet beginnen.

Thibau Nys weer overwinning rijker

Al is de zoon van Sven Nys uitstekend bezig om er nu al iets heel moois van te maken. Ettelijke uren na hun begroeting had Wout van Aert voor het eerst sinds lang nog eens goed afgezien tijdens een koers. En Thibau Nys, die was weer een overwinning rijker.