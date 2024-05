Remco Evenepoel maakt zijn rentree in de Dauphiné: meteen heel sterke tegenstanders

Remco Evenepoel maakt in de Dauphiné zijn rentree in het peloton. De Belgische kampioen kent zijn grootste tegenstanders voor zijn laatste test voor de Tour.

Op 4 april kwam Remco Evenepoel net als Primoz Roglic en Jonas Vingegaard zwaar tegen de grond in de grote valpartij in de Ronde van het Baskenland. Evenepoel brak daarbij zijn sleutelbeen en schouderblad.

Ondertussen is Evenepoel al bijna drie weken weer aan het trainen in de bergen van de Sierra Nevada. De deelname van Evenepoel aan de Dauphiné (2 tot 9 juni) leek dus nooit echt in het gedrang te komen.

Evenepoel krijgt stevige concurrentie in Dauphiné

Ondertussen heeft de organisatie van de Dauphiné de deelname van Evenepoel bevestigd. De Belgische kampioen prijkt tussen heel wat andere klimmers, Jonas Vingegaard is daar zoals verwacht niet bij.

In de Dauphiné, de laatste echte test voor de Tour, wordt de concurrentie voor Evenepoel stevig. Onder meer Primoz Roglic, Matteo Jorgenson, Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, Felix Gall, Sepp Kuss en David Gaudu.

Met vijf aankomsten bergop en één tijdrit op acht ritten kunnen de klimmers stevig hun hartje ophalen in de Dauphiné. Voor Evenepoel wordt het dus zaak om goed op de afspraak te zijn in de Franse rittenkoers.