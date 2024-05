Tim Merlier verklaart nogmaals zijn stevige uithaal na tweede ritzege in de Giro

Tim Merlier pakte donderdag zijn tweede ritzege in de Giro. Hij haalde daarbij stevig uit naar de zijn criticasters: "De haters zullen teleurgesteld zijn."

Waarom haalde Merlier zo uit of wat zat er achter die woorden? "Ik heb lang commentaar gekregen dat ik in een grote ronde de man van de eerste sprint was en dat ik in de derde week niet kon winnen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Maar kijk, ik ben blij dat ik bewezen heb dat ik dat wel kan", gaat Merlier. "Als sportman wil je toch de criticasters van antwoord dienen. Ik antwoord liever met de pedalen." Volgens Merlier werd hij de afgelopen dagen uit zijn kot gelokt.

Zo was er volgens Merlier zijn onterechte diskwalificatie in de elfde rit, vorige vrijdag werd hij maar vijftiende. Toen werd gezegd dat Merlier al de benen niet meer had, omdat het op het einde van de tweede week was.

Merlier heeft geen last meer van blessure

Ook bergop kwam Merlier niet echt in de problemen tijdens de Giro. Merlier zit dan nog wel vaak tussen zijn kader bergop, maar zijn sprint lijdt er niet onder. Dat maakte Merlier dus duidelijk met zijn tweede ritzege.

Merlier viel tijdens de tweede tijdrit ook zwaar, waardoor zijn scheenbeen, knie en lies open lag. "Die wonde in de lies zat net in de huidplooi. Het was nu de eerste keer dat ik zonder plakker reed. Ik voelde nog dat het schuurt, maar die blessure hindert niet meer."