Patrick Lefevere heeft duidelijke mening over Tim Merlier en de kritiek op hem

Tim Merlier won donderdag zijn tweede rit in de Giro. De sprinter van Soudal Quick-Step snoerde daarmee zijn criticasters de mond.

In zijn drie vorige grote rondes had Tim Merlier al twee keer gewonnen: in de Giro van 2021 en in de Tour van 2021. Dat deed Merlier toen telkens in de eerste week, waarna hij opgaf. In de Vuelta van 2022 lukte winnen niet.

Nu sloeg Merlier opnieuw toe tijdens de eerste vlakke sprint in de Giro, in rit drie. Daarna lukte het niet meer voor Merlier, Jonathan Milan was te sterk, en Merlier leek niet van zijn stempel af te raken dat hij enkel in de eerste week kan winnen.

Donderdag schudde hij dat dus volledig van zich af. Merlier klopte paarse trui Jonathan Milan en Kaden Groves en pakte zijn tweede ritzege in de Giro. "De haters zullen nu wel teleurgesteld zijn", reageerde Merlier.

Lefevere verdedigt Merlier

Patrick Lefevere vindt niet dat de kritiek op Merlier terecht was. "Tim Merlier heeft afgerekend met de inhoudsloze kritiek dat hij alleen in de eerste week van een grote ronde sprints kan winnen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Dat idee leefde alleen bij een paar zure toetsenbordhelden, maar mooi dat ze ook hun laatste argument kwijt zijn om geringschattend over hem te spreken. Tim is top: een gouden kerel die bijna nooit een afspraak mist."