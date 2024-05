📷 En of hij klaar is voor zijn rentree: Evenepoel doet concurrentie opnieuw beven

Nog een week is het wachten op de rentree van Remco Evenepoel in het peloton. Ondertussen traint de Belgische kampioen hard in Spanje.

Sinds zijn zware valpartij op 4 april in de Ronde van het Baskenland reed Remco Evenepoel geen wedstrijd meer. De Belgische kampioen moest door een breuk in zijn sleutelbeen en schouderblad onder meer Luik-Bastenaken-Luik missen. Geen derde zege op rij dus voor Evenepoel in Luik of eindelijk een duel met Tadej Pogacar, maar de Belgische kampioen traint sinds 5 mei wel in de Sierra Nevada om te werken aan zijn langverwachte comeback. Zo ging Evenepoel zaterdag zo'n 160 kilometer trainen, met onderweg ook 5.206 hoogtemeters. Op 3.045 meter maakte de Belgische kampioen even tijd om te stoppen. "Higher than Snoop Dogg", schreef Evenepoel op zijn Strava. Dauphiné stevige test voor Evenepoel Volgende week zondag maakt Evenepoel zijn rentree in de Dauphiné. Met vijf aankomsten bergop en een heuvelachtige tijdrit van 34 kilometer wordt het meteen een stevige test voor zijn eerste Tour. Zeker omdat de tegenstand in de Dauphiné sterk is. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zijn er niet, maar Primoz Roglic, Juan Ayuso, Sepp Kuss en Matteo Jorgenson wel. Zij zullen Evenepoel het vuur aan de schenen leggen.