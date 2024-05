Maakt Tim Merlier gelijk tegen Jonathan Milan? Dit belangrijk voordeel heeft hij alvast

De laatste dag in de Giro is er één voor de sprinters. In de Italiaanse hoofdstad Rome wil Tim Merlier zijn derde ritzege pakken.

Afgelopen donderdag pakte Tim Merlier zijn tweede ritzege in de Giro. Die heeft wel zijn gevolgen gehad voor de sprinter van Soudal Quick-Step. "Na mijn overwinning heb ik altijd een slechte nacht, die heeft er wel ingehakt", zegt hij bij Sporza. Toch wil Merlier er nog een laatste keer voor gaan. Paarse trui Jonathan Milan wordt opnieuw zijn grootste tegenstander. "Hij heeft nu drie zeges en ik twee. Ik ga proberen gelijk te maken tegen Milan. Dan pak ik een puntje mee naar huis", verwijst Merlier naar het voetbal. Nokere Koerse voordeel voor Merlier? Merlier wordt door sommigen naar voren geschoven als topfavoriet. De sprint in Rome is er een op kasseitjes. En dan wordt al snel gedacht aan Nokere Koerse, waar Merlier de voorbije drie jaar won. "Ploegmaten van andere sprinters zijn al komen vragen of ik met een groot of een klein verzet ga rijden. Ze hebben me al bezig gezien in Nokere Koerse, maar ik weet het eigenlijk zelf niet. We zullen zien." Toch weet Merlier ook waar de gevaren schuilen op het lokale circuit in Rome, waar er acht rondjes van 9,5 kilometer moeten worden afgelegd. "Het wordt belangrijk om niet achteraan van de rekker te belanden."