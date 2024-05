🎥 De grootste tegenstander van Milan was... een fles Prosecco

Na een kettingbreuk op negen kilometer van het einde van de slotetappe sprintte Jonathan Milan in Rome alsnog mee voor de dagzege, al leverde die comeback hem wel een boete op voor oneerlijke praktijken.

Toch moest hij vrede nemen met de tweede plaats, de dagzege ging naar een oppermachtige Tim Merlier. “Hij deed het perfect”, sprak de Italiaan over onze landgenoot.

““Op de kasseien snelheid maken, was erg lastig, maar Merlier begon er op volle snelheid aan en zo kwam ik er niet meer over. Chapeau voor hem.”

Geen vierde ritzege dus voor Milan, maar wel een 3-3-gelijkspel tegen Merlier qua ritzeges. De Italiaan pakte wel de puntentrui, waarvoor hij in de ceremonie achteraf gehuldigd werd op het podium.

Milan struggelde zondag niet alleen met de kasseien, hij had het op het podium ook enorm moeilijk met de fles Prosecco. Hij wou die ontkurken, maar ze viel uit zijn handen en spoot wat in het rond. Dat leverde grappige beelden op, die je hieronder kan bekijken.

🍾 Who knew that the worst enemy of @MilanJonathan_ would be a bottle of Prosecco... #GirodItalia pic.twitter.com/B0J26xzCwM