🎥 Kippenvel! Alaphilippe krijgt dan toch een heel mooie beloning na waanzinnige Giro

Patrick Lefevere was in zijn nopjes. De renners van Soudal-QuickStep kwamen tijdens de Giro d'Italia vaak in beeld.

Drie ritzeges met Tim Merlier, eentje met Julian Alaphilippe en die laatste heel veel dagen in de aanval. De sponsors van Soudal-QuickStep kunnen niet klagen over de visibiliteit van het team in deze editie van de Giro d’Italia.

Zeker de Fransman zorgde voor de nodige uurtjes aan Soudaltruitjes op televisie. De ex-wereldkampioen was tijdens maar acht ritten van deze Giro mee in de aanval een liet telkens een heel positieve indruk na.

Meer zelfs, hij had uiteindelijk meer dan enkel de etappe in Rapolano Terme, toen hij meer dan 125 kilometer in de aanval reed, kunnen winnen.

Ritzege in elke ronde

Zondag kreeg Alaphilippe van de organisatie van de Giro d’Italia dan ook een mooie trofee. De Fransman werd uitgeroepen tot strijdlustigste renner van deze Giro d`Italia.

“Ik heb van elke moment genoten in deze koers. Ik houd van de fans en de manier waarop ze ons verwelkomden en aanmoedigden”, klonk het na de podiumceremonie.

“De rit die ik won maakte me zo blij. Het was een droom om mijn rijtje met ritzeges in elke grote ronde compleet te maken. Het is een memorabele koers voor ons geworden. We kunnen trots zijn op wat we hebben gedaan.”