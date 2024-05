Grote onderscheiding voor Merlier: maar hoe ziet het Girorapport van andere Belgen eruit?

Tim Merlier is ongetwijfeld de Belg van de voorbije Giro. Onze landgenoot pakte uit met drie etappezeges in Italië.

Veel spanning was er niet voor het eindklassement van deze editie van de Giro d’Italia, maar op andere vlakken kon de grote ronde wel voor het nodige spektakel zorgen.

Deze Giro was vooraf aangekondigd als een interessante editie voor sprinters. Dat was aan het deelnemersveld ook te zien en zij stelden niet teleur.

Onder onze landgenoten ging de aandacht vooral naar Tim Merlier. Voor Renaat Schotte hebben ook de andere Belgen naar behoren gepresteerd, al kregen zij binnen hun team niet de rol die Merlier had.

“Merlier heeft 3 ritten gewonnen, maar ik vind niet dat de rest zich te weinig getoond heeft. Elke jongen was hier met een specifieke taak en ik denk dat elke Belg die naar behoren heeft vervuld”, vertelt Schotte op Sporza.

Grote onderscheiding

Jammer was wel dat Cian Uijtdebroeks vroegtijdig de Giro moest verlaten. “Ons uithangbord was natuurlijk Merlier en dan is het jammer dat we Cian Uijtdebroeks niet tot het einde hebben zien meedraaien. Want waar zou dat schip gestrand zijn? Dat gaan we nooit weten.”

De conclusie van Schotte is dan ook duidelijk. “Voor Merlier is een grote onderscheiding weggelegd, met 3 ritten waaronder de hoofdvogel in Rome. De Belgen krijgen van mij meer dan een voldoende op hun rapport.”