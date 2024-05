Philippe Gilbert legt de lat bijzonder hoog voor Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Binnen een goede maand is het zover. Dan start de Tour de France, met voor het eerst ook Remco Evenepoel onder de deelnemers.

Op zaterdag 29 juni start de Tour de France van dit jaar in Firenze, de cultuurstad van Toscane. Er volgt een rit van meer dan 200 kilometer richting de Adriatische kustplaats Rimini.

De Giro d’Italia werd een one-manshow van Tadej Pogacar, maar in de Tour zullen er verschillende kanshebbers zijn om de eindoverwinning te pakken.

Vanuit Belgisch standpunt was het jammer dat Cian Uijtdebroeks door ziekte forfait moest geven, terwijl hij op dat moment nog de witte jongerentrui om de schouders had.

De drie ritzeges van Tim Merlier, met als apotheose zijn overwinning in de slotrit in Rome, maakten het dan weer allemaal goed voor ons land.

Soudal-QuickStep

Voor Soudal-QuickStep was het met de zeges van Merlier en ook eentje voor Julian Alaphilippe alvast een geslaagde Giro d’Italia. En dat geeft goede hoop voor de Tour de France ook.

Al zal dat door een andere bril bekeken worden. “Daar mogen ze dromen van een podium in de Tour met Evenepoel”, vertelt Philippe Gilbert aan La Capitale.

“Remco zal in zijn persconferenties volhouden dat hij mikt op een top 5-klassering, maar ik geloof heilig in zijn kansen op een eindpodium in Nice.”