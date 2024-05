Na jaren van miserie heeft Jan Ullrich dit te zeggen

Ooit won hij in 1997 alweer de Tour de France, daarna kon hij die prestatie nooit meer herhalen. Na zijn carrière beleefde hij donkere jaren, maar nu lijkt het opnieuw beter te gaan met Jan Ullrich. Zelf noemt hij zich herboren.

Jan Ullrich is ondertussen 50 jaar. De gewezen Olympisch kampioen van Sydney in 2000, Vuelta-winnaar in 1999 én vooral Tourwinnaar in 1997 was te gast in het KOERS-museum in Roeselare. Daar stond hij de pers te woord.

"Ik ben hier als liefhebber van de koers. Ik hou enorm veel van de sport", aldus Jan Ullrich in gesprek met VTM Nieuws. "Ik wilde het graag zelf eens komen bekijken. Ik heb ook mijn eigen museum in Duitsland en wilde hier vragen wat we nog beter kunnen doen."

© photonews

Ullrich beleefde moeilijke jaren. Het einde van zijn carrière was turbulent, hij werd ontmaskerd als klant van dopingdokter Fuentes en kwam jarenlang vooral met persoonlijke problemen in het nieuws. Dat is nu verleden tijd.

Alles gaat goed met Ullrich

"Ik nam massa’s cocaine en dronk whisky als water, het veranderde me in een monster", is Ullrich openhartig in Het Laatste Nieuws. Maar er is nu ook echt licht aan het einde van de tunnel, want Ullrich voelt zich opnieuw goed.

"Ik ben gezond. Fiets vaak. Heb veel omhanden. Ik ben echt blij dat ik weer met beide voeten vol in het leven sta. Het gaat weer goed met me. Ik heb alle puin geruimd. En ik ben zeer gelukkig", kon er een lach af bij de Duitser.