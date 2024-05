Ploegleider Pogacar doet iedereen beven van schrik met straffe uitspraak

Tadej Pogacar heeft de Giro d'Italia compleet gedomineerd. Binnen enkele weken staat de Tour de France alweer op het programma. En ook daar zal de Sloveen eens te meer een van de absolute topfavorieten zijn.

Met liefst zes ritzeges was Tadej Pogacar veruit de dominantste renner in de Giro. De Sloveen had in Rome een voorsprong van bijna tien minuten op zijn eerste achtervolger. En dat had eigenlijk gerust nog wat meer kunnen zijn.

In de laatste bergrit nam de Sloveen echter al de nodige tijd om wat te vieren met de supporters. Binnen enkele week volgt al de Tour de France en ook daar zal Pogacar voor de eindwinst meestrijden. Na een weekje rust wordt alles op alles gezet.

Ook zijn ploegleider Mauro Gianetti is in L'Equipe in de wolken met hoe het gaat met Tadej Pogacar. Hij zag zijn Sloveense poulain eigenlijk zelden zó sterk voor de dag komen in een grote ronde en dat schept vertrouwen.

Beter dan verwacht richting Tour de France

"Zoals iedereen wel heeft kunnen zien, verkeert hij momenteel in een ongelooflijk goede vorm. Hij is er in het begin van het seizoen beginnen aan werken, na een rustige winter thuis. Alles gebeurde zoals het moest."

"We monitoren alles op de voet. Alles verloopt volgens plan. Neen, het gaat zelfs beter dan verwacht. We wonnen de Giro, nu willen we ook de Tour de France winnen. We zijn er klaar voor, het gaat allemaal geweldig."