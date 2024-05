Sven Vanthourenhout over hét heikel thema rond Wout van Aert: "Dat heeft hij niet nodig"

In de Ronde van Noorwegen maakte Wout van Aert zijn comeback in het peloton. Zijn eerste grote doelen van 2024 zag hij allemaal in rook opgaan, maar wat met de volgende grote doelen? Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zich uitgelaten over de Tour de France.

Wat heeft van Aert de komende maanden nog nodig om topfit te zijn? In de Ronde van Noorwegen maakte hij een goede comeback. De Belgische alleskunner won weliswaar niet - hij werd wel een keertje derde en vierde. Daarmee toonde hij wel wat vormbehoud én vooral dat het lukt om zonder pijn te rijden, waardoor de komende maanden de intensiteit en intensiviteit kunnen worden opgebouwd. Met als volgende grote doel de Olympische Spelen. © photonews Visma - Lease a Bike lijkt Wout van Aert graag te willen uitspelen in de Ronde van Frankrijk, weliswaar in een vrije rol en niet als (luxe)knecht van Jonas Vingegaard - als die de Tour de France überhaupt weet te halen natuurlijk. Tour de France niet nodig "Vanuit conditioneel oogpunt heeft Wout de Tour niet nodig om klaar te zijn voor de Spelen. Maar mentaal zou ik het niet aanraden om na Noorwegen opnieuw twee maanden zonder competitie te blijven in het vooruitzicht van Parijs", aldus Sven Vanthourenhout. En de bondscoach van de Belgische ploeg ging verder in Het Nieuwsblad: "Een coureur heeft competitie nodig. Er zijn echter ook andere wedstrijden dan de Tour in juli." De Ronde van Oostenrijk of de Tour de Wallonie zijn maar een paar van de alternatieven.