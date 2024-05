Verrassende ex-winnaar van Tour de France geeft niet op en hoopt nog steeds op Tour-selectie

Ook in 2024 zal het in de Tour de France alle hens aan dek zijn. Er is natuurlijk ene Tadej Pogacar, mogelijk ook ene Jonas Vingegaard. Maar ook een andere ex-winnaar hoopt nog steeds vurig om de selectie van de Tour de France te halen.

Ook Chris Froome wil nog steeds graag de Tour de France 2024 rijden. De in Kenia geboren Brit won liefst vier keer de Tour de France, in 2013, 2015, 2016 en 2017. Hij eindigde daarbuiten nog twee keer op het podium. Met ook nog twee eindzeges in de Ronde van Spanje én een eindzege in de Giro d'Italia heeft hij ondertussen al heel wat grote overwinningen geboekt. Vorig jaar mocht hij niet deelnemen, de laatste jaren gaat het sowieso heel wat minder met hem. Na een paar zware blessures wilde hij er dit jaar opnieuw helemaal staan, maar in de Tirreno - Adriatico had hij opnieuw pech en brak hij een handwortelbeentje. Toch geeft hij de strijd nog niet op en wil hij een Tour-selectie afdwingen. Tour-selectie staat op het spel De vraag is of zijn team Israel-Premier Tech daar zal willen in meegaan. De komende weken zal hij alvast starten in de Mercan'Tour Classic en mogelijk daarna ook in het Criterium du Dauphiné. Daarin moet heel wat geklommen worden. Voor Froome kan het een ideale manier zijn om zijn ploeg te overtuigen hem alsnog mee te nemen naar de Tour de France. Met al zijn adelbrieven uit het verleden zou het mooi zijn voor de ervaren Brit om nog eens mee te mogen naar de Tour.