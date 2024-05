Oliver Naesen legt voorbereiding op de Tour uit: "Doe ik van thuis uit"

Oliver Naesen werd dinsdag vijfde in Gullegem Koerse. Niet meteen de koers die je verwacht als voorbereiding op de Tour de France.

Het was een zeer lastige editie van Gullegem Koerse. Dat ondervond ook Oliver Naesen, die als reden vooral het hertekende parcours aanhaalde.

Naesen zag dat Soudal-QuickStep elke keer het numerieke overwicht had. “Svrcek anticipeerde op een uitval van Vermote. Net voor we aansloten bij het duo, versnelde Svrcek en de vogel was gaan vliegen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Toch was Naesen tevreden met zijn vijfde plaats. “Ik ben aan het trainen in functie van de Alpencols, niet voor het draaien en keren in Gullegem. De voorbereiding op het Critérium du Dauphiné doe ik van thuis.”

Schitterende fietsen

Dat is niet altijd eenvoudig. “Slapen doe ik in mijn hoogtetent. Na de Vierdaagse van Duinkerke - een herboren Sam Bennett won er vier ritten - waren het in Gullegem deugddoende prikkels. Ik miste wat punch om mee te doen voor het podium, maar je hoort me niet klagen.”

Naesen kiest nog voor de Dauphiné en het BK in Zottegem, vooraleer richting de Tour de France in Firenze te trekken.

“De ploeg functioneert ongelooflijk goed. Het is opnieuw plezierig koersen. Al sinds het voorjaar draait de ploeg op volle toeren en die positieve golf blijft maar duren. Dat we op schitterende fietsen rijden, is stilaan een grijsgedraaide plaat, maar het speelt mee. Details maken het verschil en dat is er eentje van.”