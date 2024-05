'UAE Team Emirates legt voor Pogacar nog zwaarder contract op tafel na Girowinst'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar won de voorbije editie van de Giro met sprekend gemak. Zijn ploeg UAE Team Emirates zou hem een nieuw contract voorgesteld hebben.

Amper 25 jaar oud is Tadej Pogacar, maar hij heeft al heel wat wielerwatertjes doorzwommen. Zijn palmares oogt indrukwekkend en daar wil hij de komende jaren nog een en ander bijschrijven.

De knappe prestaties leveren hem ook een mooi contract op. Op dit moment zou de Sloveen 6 miljoen euro verdienen. Hij ligt nog tot 2027 vast. Als hij naar een andere ploeg wil, dan moeten die daarvoor 150 miljoen euro betalen als ontsnappingsclausule.

Maar de sjeiks achter Team Emirates zouden in de laatste dagen van de Giro naar Italië afgereisd zijn om Pogacar een nieuwe contractverlenging voor te stellen.

WK 2028 in Abu Dhabi

Volgens La Gazzetta dello Sport zou er een nieuw contract op tafel liggen tot 2029 of 2030. Pogacar zou dan 8 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. De ontsnappingsclausule zou opgetrokken worden naar maar liefst 200 miljoen euro.

De reden voor de verlenging zou vooral ook te zoeken zijn in het feit dat het WK wielrennen in 2028 naar Abu Dhabi komt. Uitpakken met Tadej Pogacar is één van de zaken waarmee de sjeiks heel hard bezig zijn.

Nochtans lijkt het WK dat jaar niet echt een parcours waarop Pogacar het verschil kan maken. Op vraag van de UCI is het parcours er eentje voor sprinters geworden.