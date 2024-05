Yves Lampaert zit met een bijzonder gevoel: "Het wordt speciaal"

Soudal-QuickStep won dinsdag nog maar eens Gullegem Koerse. Yves Lampaert pakte in de sprint de tweede plaats.

Geen nieuwe overwinning voor Yves Lampaert in Gullegem Koerse. Onze landgenoot won al twee keer in Gullegem, maar werd nu tweede na zijn Slovaakse ploegmaat Martin Svrcek.

Er was heel wat animo in de koers, met Soudal-QuickStep die het gebeuren helemaal controleerde. Voor de concurrentie was het duidelijk: Lampaert was de beste man in koers.

Toch pakte hij geen derde keer de overwinning, nadat zijn ploegmaat Svrcek in de slotfase nog weg wist te glippen. Lampaert toonde zich de snelste in het sprintje met Lionel Taminiaux, Julien Vermote, Oliver Naesen en Jensen Plowright.

Hoogtestage

“Ik voelde me goed”, vertelde Lampaert aan Het Nieuwsblad. En daar is ook een goede reden voor, zo gaf hij nog mee. “Ik ben net terug van een hoogtestage.”

Dat deed Lampaert maar met één groot doel bij Soudal-QuickStep richting deze zomer. “Het zal een speciale maar zware Tour worden aan de zijde van Remco Evenepoel, die misschien wel op het podium kan eindigen.”

De kopman van Patrick Lefevere bereidt zich momenteel tot in de puntjes voor op zijn eerste deelname aan de Tour de France. Ook Lampaert wil zijn steentje in Frankrijk bijdragen aan het succes van Evenepoel.