De wolf der wolven is terug: iedereen heeft hetzelfde te zeggen over de grote comeback van Remco Evenepoel

Eindelijk was het dan zover: de grote comeback van Remco Evenepoel. Na bijna twee maanden zonder koers is de Belgische kampioen weer écht wielrenner.

Remco Evenepoel finishte in de openingsetappe van de Dauphiné veilig in het peloton. Wellicht was niemand gelukkiger met zijn terugkeer dan Remco zelf en dat heeft hij na de rit ook laten blijken met een post op sociale media. Daar heeft Evenepoel maar weinig woorden voor nodig. Zelfs maar eentje: "Comeback".

Met daar een wolf-emoji aan toegevoegd: de opperwolf van de Wolfpack is helemaal terug. Toch was Remco Evenepoel lang niet de enige die enorm heeft uitgekeken naar het moment waarop hij zijn plek in het peloton weer zou innemen. Dat blijkt uit de vele enthousiaste reacties onder het bericht op zijn X-account.

Super 🤩 CHAMPION — Xavier Crefcoeur (@XCrefcoeur) June 2, 2024

Daar zijn alleen maar positieve commentaren te bespeuren die barsten van positivisme. "Eindelijk Remco terug!" Dat is er maar één voorbeeld van. "Blij om je terug te zien", schreef Hanna Yanagisawa. Een zekere Eric wond er ook geen doekjes om met zijn opmerking 'The Beast is back', oftewel: het beest is terug. En wat voor één.

Andere reacties als 'geweldig' en 'yes' spreken eveneens boekdelen. "Super, kampioen", juicht Xavier dan weer de heropstanding van Remco Evenepoel toe. Het is meer dan duidelijk: zowat elke wielerliefhebber sluit de sterkhouder van Soudal Quick-Step in de armen. Het is nu al uitkijken naar zijn volgende topprestaties.