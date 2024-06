Patrick Lefevere laat zich kritisch uit over perslekken én geeft stand van zaken over nakende toptransfer

Patrick Lefevere maakt grondig werk van de toekomst van Soudal - Quick Step. De komst van Valentin Paret-Peintre zou in het radarwerk rond Remco Evenepoel wel eens een prima zaak kunnen zijn. De sterke man van Soudal - Quick Step laat zich uit over de zaak.

De komst van Valentin Paret-Peintre staat nog niet eens vast volgens Patrick Lefevere, maar toch stond het al overal in de kranten. En dat vindt de sterke man van Soudal - Quick Step klaarblijkelijk niet zo leuk, integendeel zelfs.

"Een beetje gênant: ik heb nog niet eens mijn ploegleiders ingelicht en toch staat de transfer van Valentin Paret-Peintre al in de krant. Laat ik officieel bevestigen noch ontkennen - er is effectief nog niks getekend - maar ik word niet blij van zo'n lek naar de pers."

© photonews

"Aangezien het in een Belgische krant staat, vermoed ik dat de bron in onze ploeg zit. En dan had ik toch op meer discretie gerekend. Paret-Peintre heeft al meteen 'de wet van Lefevere' bevestigd. Het is ongelofelijk, maar elke renner die wij benaderen, begint spontaan koersen te winnen."

Vraagprijs de lucht in door Giro

Patrick Lefevere haalt in Het Nieuwsblad aan dat Paret-Peintre in de Giro d'Italia zijn marktwaarde en vraagprijs flink de lucht heeft laten ingaan met zijn ritzege aldaar. In het wielrennen mogen pas vanaf 1 augustus deals gesloten worden.

Toch weet Lefevere van "stoute collega's zijn die voordien al deals sluiten. En uiteraard: ook wij verkennen volop de markt." De komende maanden zal moeten bljiken welke toppers Lefereve en zijn COO Jurgen Foré hebben weten te strikken.