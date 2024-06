Hoe reageerde Remco Evenepoel toen hij moest lossen? De verrassende analyse van José De Cauwer

Het is vooral interessant om te zien hoe Evenepoel omgaat met het feit dat hij moest lossen. De Cauwer vindt dat de Belgische kampioen dat net heel goed doet.

Het is in de bergen niet geworden wat Remco gehoopt had, maar José De Cauwer vindt het goed om er geen staatszaak van te maken. Er vallen hem wel wat dingen op aan Remco. "Ik denk vooral dat hij sommige zaken beter kan aanvaarden. Nu legt hij zich makkelijker neer bij de logica", merkt De Cauwer op bij Sporza.

"Dat is volwassen worden. Hij slaat niet in paniek en denkt niet: oei, ik ben niet klaar. Hij zet het niet om naar negatieve energie. De Tour is pas over 3 weken. We mogen verwachten dat hij tegen dan beter zal klimmen. Deze Remco is niet de Remco van de Tour. Want als dat wel zo is, dan is dat te weinig", is de analyse.

Soudal Quick-Step deelt in de klappen

"Zijn ploeg heeft ook al in de klappen gedeeld, kijk naar Ilan Van Wilder", heeft Soudal Quick-Step nog andere zorgen dan enkel de vorm van de kopman. "Maar we hebben wel een goeie Landa gezien. Daar zal ook nog wat bijkomen en dan zit Remco gebeiteld", denkt De Cauwer. "Hij hoeft in de Tour de koers niet te dragen."

Met welke benadering moet hij dan wel naar de Tour de France trekken? "Hij is niet de man die de koers moet winnen, al hopen we dat er zich op het einde een situatie zal voordoen 'die mooi kan zijn'."