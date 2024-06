Lefevere doet opvallende onthulling over Evenepoel en weet exact wat Remco moet doen om beter te zijn in de Tour

Evenepoel moet nog beter worden richting de Tour, maar niemand in zijn ploeg die panikeert. Lefevere al zeker niet.

Patrick Lefevere moest het in zijn column in Het Nieuwsblad uiteraard hebben over de prestaties van Remco Evenepoel in de Dauphiné. De CEO van Soudal Quick-Step noemt de tijdrit van Remco steengoed en de klimprestatie naar Le Collet d'Allevard. Remco's niveau is zoals Lefevere het ongeveer vooraf had ingeschat.

Lefevere onthult dat Evenepoel in de eerste dagen van de Dauphiné niet de beste van de ploeg was en dat dat voor de renner een ongemakkelijke gewaarwording was. Vanuit die optiek is het logisch dat er bergop nog sprake is van enige achterstand. Maar moest Remco nu al top zijn, zou dat zelfs een probleem zijn, oppert Lefevere.

Tour én Spelen doel voor Evenepoel

Vooral omdat niet alleen de Tour de France een doel is, maar ook de Olympische Spelen. Dan zou Remco Evenepoel die topvorm wel heel lang moeten rekken. Lefevere weet wat er de komende weken moet gebeuren: Evenepoel moet nog een kilo of anderhalve kilo vermageren. Doorgaans zou dat er bij Remco vlot af gaan.

Zo moet Evenepoel op het ideale gewicht geraken voor de Tour. Na de Dauphiné gaat de ploeg voor de Tour op stage naar Isola 2000. Daar dient dus gewerkt worden aan de laatste procentjes. Dat het Primoz Roglic is die het geel van Evenepoel overneemt, nadat BORA eerder Vlasov vooruit stuurde, kwam niet als een verrassing.

Lefevere heeft tactiek van BORA door

Patrick Lefevere ziet er een voorbode in voor de strategie in de Tour de France, waar BORA-hansgrohe ook zal proberen te scoren met zo'n één-tweetje.