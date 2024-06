Primoz Roglic komt met unieke dubbelslag, Remco Evenepoel moet het gelag betalen

In het Critérium du Dauphiné kwamen we stilaan in de fase van de waarheid terecht. En dat leverde ook in de voorlaatste etappe heel wat vuurwerk op. Remco Evenepoel moest echter al vroeg passen en zal wegzakken uit het klassement.

De voorlaatste etappe bracht de renners van Albertville naar Samoëns, met een pittige slotklim van tien kilometer aan zo'n negen procent gemiddeld. De klassementsmannen moesten dus eindelijk de kaarten op tafel leggen. De beste van de vluchters bleek Marc Soler. Hij leek lange tijd op weg naar een knappe overwinning, maar op de slotklim verdwenen zijn minuten voorsprong als sneeuw voor de zon. Twee kilometer voor de streep was hij eraan voor de moeite. Evenepoel haakt snel af In het favorietenpeloton had Remco Evenepoel al snel moeten afhaken. Hij zou uiteindelijk veel tijd verliezen en mag zo het eindklassement helemaal vergeten. Ondertussen gingen de andere favorieten onder elkaar uitmaken wie de zege zou pakken. © photonews Lazkano ging de sprint met een elitegroepje van een man of elf van vroeg aan, maar hij werd door Primoz Roglic voorbijgestoken. Primoz Roglic verstevigt zo zijn gele leiderstrui met zijn tweede ritzege. Matteo Jorgenson werd tweede. Ook de Amerikaan doet zo een goede zaak in de strijd om het podium. Voor Evenepoel wordt dat podium stilaan lastig, want ook op zondag is er nog een hele lastige etappe. Ook dan houden we u op de hoogt van de hele rit.