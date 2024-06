Patrick Lefevere haalt Vincent Kompany aan om over Remco Evenepoel te spreken en reageerde ook op zijn uitspraken

Patrick Lefevere zag zijn poulain Remco Evenepoel eerst een tijdrit winnen in het Critérium du Dauphiné en vervolgens tijd verliezen in de eerste bergritten. En dus is er nog wat werk aan de winkel, beseft ook de sterke man van Soudal - Quick-Step.

Patrick Lefevere moest het in zijn column in Het Nieuwsblad uiteraard hebben over de prestaties van Remco Evenepoel in het Critérium du Dauphiné. Zowel de sterke tijdrit als de mindere bergritten werden daarbij onder de loep genomen.

"Als lid van de raad van bestuur van Anderlecht is het naar ik hoop nog altijd gepermitteerd om Vincent Kompany te citeren: don't believe the drama, don't believe the hype . Het is zo dat we naar de prestatie van Remco Evenepoel in de Dauphiné moeten kijken."

Lefevere zag Evenepoel zich als underdog profileren

Volgens Lefevere is het normaal dat Remco Evenepoel op dit moment nog niet top is. Er moet toch nog wel wat gebeuren met oog op de komende weken, zowel in de Tour de France als richting de Olympische Spelen.

Al merkte Lefevere ook op dat Evenepoel wel heel erg de rol van underdog probeerde uit te spelen: "Voor de start van de Dauphiné solliciteerde Remco nogal nadrukkelijk naar de rol van underdog. Uitspraken als 'misschien ga ik knechten voor Mikel Landa en Ilan Van Wilder' zijn we van hem niet gewoon."

"Dat was misschien een beetje overdreven, maar het was ook niet zonder grond. Op trainingskamp in Sierra Nevada heeft Remco gevoeld dat hij achterstand had na zijn val in het Baskenland", aldus nog Lefevere daarover.