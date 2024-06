Plots klinkt er een heel ander geluid bij Remco Evenepoel

Primoz Roglic won zijn tweede etappe op rij in het Critérium du Dauphiné. Hij lijkt zo stilaan toch klaar voor de Tour de France. Bij de verliezers van de dag moeten we toch ook vandaag Remco Evenepoel rekenen. Een dag later klinkt hij echter strijdvaardig.

Vrijdag kon Remco Evenepoel de schade nog iet of wat beperken, maar zaterdag moest hij al vrij snel op de slotklim lossen. Uiteindelijk verloor hij bijna twee minuten op de ritwinnaar van de dag, de Sloveen Primoz Roglic. Daardoor staat Evenepoel nu amper zesde in het klassement, op toch wel een ruime achterstand van leider Roglic. Ook de podiumplaatsen staan al een minuut voor Remco Evenepoel. En dus krijgt hij misschien wat ruimte tijdens de slotrit. © photonews “Het belooft weer een lastige etappe te worden”, aldus Remco Evenepoel vooraf bij Het Nieuwsblad. “Het is een lastige start die moeilijk te controleren is. Er kan dus nog van alles gebeuren vandaag. De slotklim vlakt naar het einde toe iets af.” Proberen meedoen voor ritwinst “Of ik ga proberen meedoen voor ritwinst? Als ik overleef en ik de benen nog heb, waarom niet als het kan. Ik denk dat ik wel voldoende achterstand op Roglic heb zodat hij me niet meteen gaat terughalen. Maar daarvoor moeten de benen er natuurlijk wel zijn.” “Het zal vooral zaak zijn om de dag goed door te komen. Daarna een paar dagen herstellen en verder werken aan de Tour-vorm", aldus nog Remco Evenepoel die klaar lijkt om toch stilaan te gaan knallen in Frankrijk.