Tom Dumoulin fileert de kansen van Remco Evenepoel op een sterke Tour en zegt wat iedereen eigenlijk toch denkt

Tom Dumoulin behoort zeker tot het clubje dat goed kan inschatten of Remco Evenepoel een sterke Tour kan rijden. De Nederlander werd tweede in de Tour van 2018.

Dumoulin was ook te gast in Sporza Daily, de podcast waarin Evenepoel-trainer Kurt Pelgrim bomvol vertrouwen verklaarde dat zijn pupil de conditionele achterstand ten opzichte van zijn concurrenten nog zeker kan inhalen de komende weken. Het is ook goed om vertrouwen te geven, maar Dumoulin zit toch met meer twijfels.

"Ik denk wel dat Remco gehoopt had al iets verder te staan", zegt Dumoulin wat vele volgers van het wielrennen toch wel zullen vermoeden. "Hij heeft echt nog wel een stap te zetten richting de Tour. Liefst kom je er in de Dauphiné achter dat je al meedoet om winst, maar daar zat hij nog ver vanaf", is zijn analyse.

Zware concurrentie voor Evenepoel

"Al was hij wel gewoon goed en was zijn tijdrit uitstekend", geeft hij de fans van Remco Evenepoel goede moed. "Bergop en qua inhoud moet er wel nog iets bij. De concurrentie is natuurlijk niet mals." Inderdaad, want Roglic was de enige uitgesproken kandidaat voor het Tour-podium die in de Dauphiné eveneens actief was.

© photonews

Daar komt zeker nog Tadej Pogacar bij en misschien ook nog wel Jonas Vingegaard. Anderzijds heeft Remco Evenepoel nog tijd om progressie te boeken. Zeker als het pas in het laatste deel van de Tour de France is dat de grote verschillen gemaakt worden. "Hij heeft dus nog 5 weken om te groeien tot de laatste week", berekent Dumoulin.

Evenepoel moet aan de bak op hoogtestage

"Dat is zeker mogelijk", besluit de Girowinnaar van 2017. Liefst kan Evenepoel toch ook al aardig wat verbeteren op hoogtestage, zodat hij bij de Grand Départ al een iets beter niveau heeft.