Sven Nys onthult wilde plannen van Lidl-Trek: dit gaan ze doen met/rond Thibau Nys

Thibau Nys is bezig aan een geweldig 2024. Ook in de Ronde van Zwitserland zette hij eens de puntjes op de i met een knappe ritzege. En zo zit hij dus al aan zes overwinningen dit jaar, al had het meer kunnen zijn volgens vader Sven Nys.

Volgens de vader van Thibau Nys zat er dit seizoen zelfs al meer in dan zes overwinningen. Hij verwijst daarmee naar de val in de Grote Prijs Kanton Aargau en ook naar de sprint die hij reed in Eschborn-Frankfurt waar hij goede benen had maar 'amper' dertiende werd.

Maar Lidl-Trek zou daar in de toekomst misschien wel eens verandering kunnen en willen in brengen. Zij zouden in de toekomst renners willen aantrekken om voor een betere sprinttrein te zorgen voor Thibau Nys de komende jaren.

Sprinttrein voor Thibau Nys in de toekomst?

"De ploeg zag ook dat Thibau Frankfurt en de GP Kanton Aargau had kunnen winnen. Daarom willen ze extra inspanningen leveren om hem beter te omringen in de sprints", geeft Sven Nys aan in een interview met Sporza.

"Hoe meer jongens hij om zich heen zal hebben, hoe meer vertrouwen hij zal hebben in een sprint. Zijn ploegmakkers zullen hem beter beschermen en positioneren als er gesprint moet worden", beseft de vader van de jonge renner.

Verwachten dat Nys plots mannen als Merlier of Philipsen erop gaat leggen in een vlakke sprint na een vlakke race? Daar denkt vader Nys voorlopig niet aan. Het zal eerder moeten gebeuren na een zwaardere race, vermoedt hij.