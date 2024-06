Veiligheid is belangrijk: UCI neemt ferme beslissingen rond oortjes, gele kaarten en 3km-regel

Veiligheid is en blijft belangrijk in het peloton. En dat hebben ze ook door ondertussen bij de internationale wielerbond UCI. En dat zou wel eens verregaande gevolgen kunnen hebben. Een en ander is ondertussen duidelijk geworden.

De UCI heeft in een persbericht een aantal voorstellen en nieuwe regels aangekondigd. Die zijn gebaseerd op aanbevelingen van SafeR, de onafhankelijke organisatie die de veiligheid in de wielersport moet bevorderen.

De UCI zou tot het einde van het seizoen willen werken met testfases en daarna kijken hoe een en ander loopt. Daarbij ook een systeem met gele kaarten, dat van 1 augustus tot 31 december 2024 zal worden getest.

The UCI introduces new measures to promote safety at road races https://t.co/03e0WEi6eF pic.twitter.com/KxePIhdUTy — UCI_media (@UCI_media) June 12, 2024

De gele kaart zal uiteraard niet worden uitgedeeld live tijdens de koers, maar zal werden worden opgenomen in de verslagen. Ook ploegleiders en zelfs volgers of motards kunnen in de 'prijzen' delen. Bij meerdere gele kaarten volgt een straf.

Verregaande veranderingen

Twee gele kaarten in een race kan tot zeven dagen schorsing zorgen, drie gele kaarten binnen een maand een zwaardere schorsing en bij zes gele kaarten in een jaar zou er zelfs een maand niet mogen worden gekoerst.

Verder zou de technologie van de oortjes worden begrensd - er wordt gedacht aan een systeem met twee renners per team met een oortje in. Ook rond de 3km-regel zouden er veranderingen op til zijn. Mogelijk schuift die op naar vijf kilometer en zou er met een gat van drie seconden worden gewerkt in plaats van één seconde.