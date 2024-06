Sven Nys ziet nog belangrijk werkpunt voor Jasper Philipsen voor start van de Tour

Jasper Philipsen tankte in de Ronde van België vertrouwen met een ritzege en nog drie podiumplaatsen. Toch lijkt hij nog iets extra te moeten vinden voor de start van de Tour.

Vorig jaar won Jasper Philipsen ook één rit in de Ronde van België, met hulp van Mathieu van der Poel. Daarna won hij vier ritten en de groene trui in de Tour. Dit jaar wil Philipsen opnieuw schitteren in de Tour.

Toch werd Philipsen vorige week twee keer geklopt door Tim Merlier in de sprint in de Ronde van België. Sven Nys denkt echter dat de hoogtestage die Philipsen in de benen had nog zijn invloed had de voorbije week.

Nys over Philipsen en de Tour

"Misschien heeft hij nog wat meer tijd nodig om echt op zijn best te zijn", zegt Nys bij Sporza. Toch denkt Nys dat er nog een laagje bovenop moet bij Philipsen om in de Tour zijn groene trui te kunnen verdedigen?

"Dat heeft te maken met die hoogtestage. Hij is nog niet waar hij moet zijn en dat is ook goed. Daar is allemaal goed over nagedacht", stelt Nys. Het BK van komende zondag wordt dan ook belangrijk voor Philipsen, stelt Nys.

"Op het BK moet hij nog één keer diep gaan. Zijn conditie is er al wel, maar er is nog progressie mogelijk. Dat kan allemaal net genoeg zijn om volgende week mooie duels te zien op het BK."